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"سيدتي نت " تنقل لك موضة شوارع باريس

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"سيدتي نت " تنقل لك موضة شوارع باريس "سيدتي نت " تنقل لك موضة شوارع باريس

الشوارع المزدحمة، وكرنفالات الهواء الطلق، والحفلات العامة، هي منصّات عروض من نوع آخر، لأنّها تشير إلى آخر اتجاهات الموضة العالميّة، ولكن بالطريقة الخاصّة التي تلتقط فيها المرأة هذه الملامح، ثمّ تعود إلى إطلاقها بأسلوبها الخاصّ وبصمتها المميّزة.

ويؤكّد خبراء الموضة أنّ الشوارع هي المفتاح الذي يوصل دائماً إلى آخر خطوط الموضة، لأنّه يُتيح للنساء الفرصة لفتح خزانات ثيابهنّ وإشراك الآخرين في الأفكار والرؤى. ورغم أنّ أسابيع الموضة الأربعة "نيويورك" و"لندن" و"ميلان" و"باريس" هي المجسّات الفعليّة التي تُشير إلى أبرز ملامح الموضة، إلا أنّ شوارع العواصم الكبيرة هي التي تعود لتذكّرنا وتؤكّد لنا ما يجب وما لا يجب وضعه في خزانة ثيابنا؛ والأهمّ أنّها تقدّم لنا هذه الخطوط على أجسام النساء بكلّ المقاييس، وبعيداً عن الأضواء والموسيقى والفانتازيا التي تكتنف منصّات العروض في العادة. ولا ننسى أخيراً أنّ شوارع العواصم الكبيرة لها صرعاتها الخاصّة بها أيضاً، بل إنّها هي التي تلهم المصمّمين في كثير من الأحيان وتساعدهم في وضع الثيمة الخاصّة بمجموعاتهم.

"سيدتي نت " تجوّلت في شوارع باريس، وعادت لك بهذه المجموعة من الإطلالات، التي تركّز على سراويل الجينز وفساتين الصيف المزهرة والقمصان الملوّنة، في وقتٍ لم تغفل فيه شابات باريس اللون الأسود الذي كان حاضراً أيضاً.

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سيدتي