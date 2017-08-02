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يوسف الحسيني: أتحفظ على أفكار رئيس جامعة القاهرة الجديد (فيديو)

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يوسف الحسيني: أتحفظ على أفكار رئيس جامعة القاهرة الجديد (فيديو) يوسف الحسيني: أتحفظ على أفكار رئيس جامعة القاهرة الجديد (فيديو)

التحرير

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علق الإعلامي يوسف الحسيني على قرار تعيين الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، رئيسا لجامعة القاهرة.

وقال الحسيني خلال تقديمه حلقة اليوم الأربعاء ببرنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»: «الخشت واحد من أهم فلاسفة الأديان في المنطقة العربية إلا أنه ينبغي مراجعة أفكاره فيما يتعلق الفن والسينما على سبيل المثال.. أنا ليا تحفظات على أفكار هذه الرجل».

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وتم تعيين الخشت لمدة 4 سنوات في منصبه الجديد، تبدأ من أول أغسطس، خلفاً للدكتور جابر نصار رئيس الجامعة الذي انتهت مدته القانونية نهاية يوليو الماضي.

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التحرير

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