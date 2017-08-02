القابضة للمياه: زيادة الأسعار في مصلحة المواطنين

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قال العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، إن مجلس الوزراء قرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشًا للمتر المكعب من 30 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشًا من 70 قرشًا للمتر المكعب في الشريحة الثانية من 11 لـ20 مترًا مكعبًا، وإلى 165 قرشًا من 155 قرشًا للشريحة الثالثة من 21 لـ30 متر مكعب.

أضاف الصيرفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الأربعاء، أنه تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63% بدلًا من 57%، وزيادة رسوم 200 قرشًا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترًا مكعبًا، و215 قرشًا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترًا مكعبًا.

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أشار المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، إلى أن تلك الزيادات تصب في مصلحة المواطنين، مستطردًا: «القرارات تشجيع على ترشيد الاستهلاك، مفيش زيادة ولا حاجة، يعني لو هترشد الاستهلاك مش هتلاقي زيادة بالعكس هتلاقي الفاتورة بتقل».