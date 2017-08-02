ترامب يدعم مشروع قانون يخفض عدد المهاجرين الشرعيين

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبادرة، الأربعاء، لتخفيض أعداد المهاجرين الشرعيين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة كل عام، وإعطاء الأولوية للعمال المهرة.

وقال ترامب إن ما يسمى بمشروع قانون "إصلاح الهجرة الأمريكي من أجل اقتصاد قوي" الذي قدمه عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري سيكون بمثابة "الإصلاح الأهم في نظام الهجرة لدينا خلال نصف قرن".

وذكر البيت الأبيض أن مشروع القانون سيخفض أعداد المهاجرين الإجمالية في محاولة لتخفيف الضغط على المهن التي تتطلب مهارات منخفضة، واستبدال برنامج التأشيرات الحالي ووضع آخر يركز على المهاجرين الحاصلين على تعليم أفضل ويجيدون مهارات اللغة الإنجليزية، ولديهم عروض لوظائف ذات مرتبات مجزية، وعلى الإنجازات السابقة ومبادرات ريادة الأعمال.

وأضاف ترامب أن هذه الخطوة لن تكتفي باستعادة روابط الثقة المقدسة مع المواطنين الأمريكيين" بل ستعمل على التأكد من أن المهاجرين في المستقبل سيندمجون وينجحون ويحققون الحلم الأمريكي.

وجعل ترامب من الهجرة أحد قضاياه الخاصة، لكنه في بداية الأمر خلال حملته الانتخابية ركز على تخفيض أعداد المهاجرين غير الشرعيين وإنشاء جدار على طول الحدود مع المكسيك.