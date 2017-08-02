مصراوي Masrawy

​"الأعلى للإعلام": وقف برنامجي "صبايا الخير" و"انفراد" شهرًا 09:18 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتبت- هاجر حسني:قال جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قرر وقف برنامج "صحي النوم" الذي يذاع على فضائية LTC لمدة شهر، وإنذار بسحب الترخيص من بسبب ماتم بثه من مخالفات إعلامية، حيث وجه المذيع في إحدى الحلقات اتهامات بالفساد دون سند قانوني وبشكل عشوائي وتعميمي لمسؤولين ووزراء سابقين.وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس، اليوم الأربعاء، أن البرنامج وجه إهانات شديدة لنائب وزير الزراعة الحالي بلهجة غير مقبولة، وروج لشائعات اقتصادية على لسان طبيبة بالإضافة إلى اتهامات عديدة للحكومة، وذلك في حلقة واحدة بالبرنامج خلال الأسبوع الماضي.وتابع: "ذات المحطة سبق أن أرسل المجلس إنذارًا لها منذ عشرة أيام للالتزام بالمعايير الإعلامية والأخلاقية، وتضمن القرار بمخاطبة نقابة الإعلاميين للتحقيق مع فريق عمل البرنامج".كما قرر المجلس إيقاف برنامج "انفراد" المذاع على فضائية العاصمة لمدة شهر بناءًا على ماحدث في حلقة الأسبوع الماضي، حيث تبادل ضيوف الحلقة السب والقذف والاتهامات بالعمالة والخيانة وتوجيه الإهانة للشعب السعودي والعراقي والإيراني، كما خالفت الحلقة مواد الدستور والقانون بالدعوة للتمييز والتحريض على العنف ضد أحد الضيوف، كما أساءت الحلقة إلى مصلحة مصر مع هذه الدول -بحسب قوله.ووجه المجلس إنذارًا للقناة المذكورة لعدم تكرار أي من المخالفات والجرائم الإعلامية، ومخاطبة نقابة الإعلاميين لإحالة فريق العمل كاملا للتحقيق.وفيما بخص مخالفات برنامج "دودي شو" المذاع على قناة النهار والحلقة الخاصة بـ" السينجل مازر"، قرر المجلس إرسال خطاب للقناة لفت نظر للبرنامج لعدم تكرار الأخطاء، وكذلك لبرنامج "ثلاثة في واحد" والذي تقدمه شيماء سيف لأنه يحمل كلمات غير مقبولة -بحسب شوقي.وفيما يخص الشكوى التي قدمها أحمد موسى ضد محمد الغيطي على خلفية تصريحاته في برنامج على قناة "القاهرة والناس"، أشار إلى أن لجنتي الشكاوى والرصد وتقييم الأداء ستعقد اجتماعا لمناقشة جمل أثناء حواره مع الإعلامية بسمة وهبة قد تحمل سبًا وقذفًا أو خلافًا في الرأي وسيتم حسمه بشكل نهائي خلال اجتماع اللجنة وسيعرض على المجلس عقب ذلك للبت في أمره، وباقي الحوار الذي تحدث فيه الغيطي يأتي في إطار حرية الرأي والتعبير ولايعد سبًا وقذفًا.ولفت إلى أن لجنة الشكاوى تلقت اليوم من وزارة التموين شكوى ضد أحمد موسى لأنه لم يمكن الوزارة من الرد على اتهامات أطلقها أحد المتحدثين خلال المداخلات الهاتفية، وأصر أن الوزير يرد بنفسه وليس المتحدث، مضيفًا أن اللجنة ستعقد اجتماعًا لمناقشة الأمر السبت المقبل.كما قرر المجلس وقف برنامج "صبايا الخير" لمدة شهر مع توجيه إنذار للقناة بعدم تكرار الجرائم الإعلامية، وتوجيه خطاب لنقابة الإعلاميين للتحقيق مع فريق العمل.وتسلم المجلس خلال اجتماعه تقرير من رئيس لجنة مشروع حرية تداول المعلومات هدم زكريا، بخصوص الفلسفة القائمة عليها القانون أبرزها المدة القصوى للبت في الحصول على طلب المعلومة، ومحاسبة أي موظف يتكاسل عن تقديم المعلومة، فيما سنناقش اللجنة في اجتماعها منتصف أغسطس تقريرًا حول التيسيرات التي تقدمها الدول في هذا الأمر، والإجراءات الحمائية لمعلومات الأمن القومي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

"الأعلى للإعلام": استضافة شيماء سيف لشريف مدكور "أذت مشاعر المشاهدين"

برتوكول تعاون بين "الأعلى للإعلام" والجامعة الأمريكية لتدريب ٥٠ صحفياً

"الأعلى للإعلام" يناقش المخالفات الإعلامية.. اليوم

ننشر التقرير العام لـ "الأعلى للإعلام" بشأن أداء الشاشات خلال شهر

إعلان

إعلان