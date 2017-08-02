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واشنطن: "جوازات السفر" الأمريكية لن تسمح بالذهاب لكوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

واشنطن: "جوازات السفر" الأمريكية لن تسمح بالذهاب لكوريا الشمالية

09:22 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ): 

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، رسميًا أن جوازات السفر الأمريكية ستكون غير صالحة لمعظم حالات السفر إلى اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت عن هذه الخطوة، الشهر الماضي، بعد وفاة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير الذي توفي بعد أيام من الإفراج عنه في غيبوبة بعد احتجازه لأكثر من عام في كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق اليوم، أطلق سلاح الجو الأمريكي صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من كاليفورنيا لمسافة أكثر من 6700 كيلومتر عبر المحيط الهادئ، بعد أيام من قيام كوريا الشمالية بأحدث تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في الاتجاه المعاكس.

وأطلق سلاح الجو الأمريكي الصاروخ غير المسلح من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا. ونزلت المركبة العائدة، التي كانت تحمل معدات قياس عن بعد، في كواجالين أتول في جزر المارشال وهي موقع لعدة تجارب صاروخية عسكرية أمريكية.

وجاء في بيان سلاح الجو: "في حين أن التجربة ليست ردًا على تصرفات قامت بها مؤخرًا كوريا الشمالية، فإنها تؤكد على أن المشروع النووي الأمريكي آمن ومضمون وفعال وجاهز لردع ورصد والرد على الهجمات في الولايات المتحدة وحلفائها".

كانت كوريا الشمالية قد أجرت، الجمعة الماضي، تجربة ثانية لصاروخ باليستي عابر للقارات يمكنه ضرب أهداف في الولايات المتحدة.

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