الخارجية الروسية تندد بقصف سفارتها فى دمشق

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن مجمع السفارة الروسية في دمشق تعرض لقصف بقذائف من قبل مسلحي جماعات إرهابية، مشيرة إلى أن قذيفتي هاون سقطتا داخل أراضي البعثة الدبلوماسية الروسية، فيما انفجرت قذيفتان أخريان بالقرب من سياج المجمع، الأمر الذي ألحق أضرارًا مادية طفيفة به، إلا أن القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وجددت الوزارة، في بيان صدر عنها، تنديد "موسكو بالهجمات الإرهابية المرتكبة ضد البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة السورية"، مذكرة بأن روسيا "أشارت مرارًا إلى الطابع الهمجي لعمليات القصف التي يشنها الإرهابيون، وبصورة منتظمة، على الأحياء السكنية في دمشق وغيرها من المدن السورية، حيث تودي هذه العمليات يوميًا بحياة مدنيين ونساء وأطفال".

وأعربت الخارجية في البيان عن أملها في أن "تسمح أخلاقيات زملائنا من بعض الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي بإعطائهم تقييما علنيا مناسبا لهذه العملية الإجرامية.

وتابعت: "نؤكد من جانبنا أن تمسك روسيا بنهجها المبدئي والثابت في مكافحة الإرهابيين في سوريا بكل حزم".

يذكر أن السفارة الروسية قد تعرضت لسلسلة من عمليات القصف أواخر الشهر الماضي، حيث عرضت موسكو وقتها على مجلس الأمن الدولي إصدار بيان حول هذا الحادث، إلا ان البعثة الروسية لدى المنظمة الدولية أفادت بأن الدول الأعضاء في المجلس امتنعوا عن إصدار البيان.