كأس أودي| نابولي يفوز علي بايرن ميونيخ بثنائية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فاز فريق نابولى الإيطالى على بايرن ميونخ الألمانى بنتيجة 2 / 0، في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على إستاد أليانز أرينا، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث من بطولة كأس أودى 2017.

سجل أهداف نابولى كلاً من كاليدو كوليبالي ، ايمانويلي جياكيريني فى الدقائق 14 ، 55 على التوالى.

شاهد أيضا

بهذا الفوز يحصد الفريق الإيطالى المركز الثالث بالبطولة بينما جاء الفريق البافارى فى المركز الرابع ، حيث سبق وتلقى هزيمة ثقيلة أمام ليفربول بثلاثة أهداف دون مقابل، أحرز فيها الدولي المصري محمد صلاح هدف فى الدقيقة 34، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس فى الجولة الافتتاحية للبطولة الودية.