أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
خاص- ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الشيخ خالد الجندي: الأضحية فريضة واجبة على كل مسلم عند أبى حنيفة - لعلهم يفقهون -
الشيخ علي محفوظ: الصحابة كانوا لا يضحون عمداً حتى لا تصبح فرضًا - لعلهم يفقهون -
Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

كأس أودي| نابولي يفوز علي بايرن ميونيخ بثنائية

Google+ Print
كأس أودي| نابولي يفوز علي بايرن ميونيخ بثنائية كأس أودي| نابولي يفوز علي بايرن ميونيخ بثنائية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فاز فريق نابولى الإيطالى على بايرن ميونخ الألمانى بنتيجة 2 / 0، في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على إستاد أليانز أرينا، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث من بطولة كأس أودى 2017.

سجل أهداف نابولى كلاً من كاليدو كوليبالي ، ايمانويلي جياكيريني فى الدقائق 14 ، 55 على التوالى.

شاهد أيضا

بهذا الفوز يحصد الفريق الإيطالى المركز الثالث بالبطولة بينما جاء الفريق البافارى فى المركز الرابع ، حيث سبق وتلقى هزيمة ثقيلة أمام ليفربول بثلاثة أهداف دون مقابل، أحرز فيها الدولي المصري محمد صلاح هدف فى الدقيقة 34، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس فى الجولة الافتتاحية للبطولة الودية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد