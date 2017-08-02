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الداخلية ترفض طلب "الصيادلة" الاعتصام داخل وزارة الصحة

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مصراوي Masrawy

الداخلية ترفض طلب "الصيادلة" الاعتصام داخل وزارة الصحة

08:43 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

كتب- أحمد جمعة:

قالت نقابة الصيادلة، إنها تلقت خطابًا من وزارة الداخلية برفض المسيرة التي كانت تنوي تنظيمها، والاعتصام داخل مقر وزارة الصحة غدًا الخميس.

وذكرت وزارة الداخلية في رفضها للاعتصام، بأن وزارة الصحة داخل الحرم الأمني لمجلس النواب حيث سبق وأن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مطلع العام الجاري، بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به وحددت منطقة حديقة الفسطاط منطقة للتظاهر -حسبما جاء في بيان صحفي للنقابة.

وتأتي المسيرة احتجاجًا على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والمطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.

وقال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إنه سيتم تنظيم اعتصام رمزي داخل مبنى النقابة العامة لأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

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مصراوي Masrawy

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