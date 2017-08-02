التحقيق مع مسؤول بـ"التهرب الضريبي" لتقاضيه رشوة بالساحل الشمالي

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

بدأت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف بالمحافظة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع مدير مسؤول بلجنة مكافحة التهرب الضريبي وآخرين، لاتهامهم بطلب رشوة تقدر بحوالي 2 مليون جنيه نظير التغاضي عن دفع مستحقات مالية للدولة عن شواطئ مستأجرة بالساحل الشمالي.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض "ص.ى.ص" رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب، بتهمة تقاضي رشوة من مستأجري شواطئ مارينا بالساحل الشمالي.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم طلب مبلغ 2 مليون جنيه رشوة، بعد مساومة المستأجرين والضغط عليهم، لعدم سداد مستحقات الدولة التي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات نتيجة الاستخدام المخالف للشواطئ، وقيام المتهم بتهديدهم باتخاذ الإجراءات القانونية إذا لم يقوموا بدفع المبالغ المالية المطلوبة.

وبمباشرة التحريات تبين تورط "م.ح.م" يعمل محاسبًا قانونيًا، وجرى ضبطه أمام إحدى بوابات شواطئ مارينا بالساحل الشمالي، لقيامه بدور الوسيط وبحيازته مبلغ الرشوة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، وأمر المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والكشف عن تورط متهمين آخرين في القضية.