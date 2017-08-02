القبض على مدير جمعية زراعية لتقاضيه رشوة 15 ألف جنيه بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القبض على مدير جمعية زراعية بمركز الرياض، وصاحب محل مبيدات، لاتهامهما بتقاضي رشوة مالية، من أحد المواطنين، نظير نقل حيازة زراعية، بالمخالفة للقانون، ودون وجه حق للأخير.

كانت معلومات وردت لمدير هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، بتوسط صاحب محل مبيدات زراعية، بين مدير الجمعية الزراعية بمركز الرياض، وأحد المواطنين، تتضمن استغلال الأول لوظيفته بنقل حيازة زراعية للمواطن، دون أى مستندات، مقابل رشوة مالية قيمتها 15 ألف جنيه.

وكشفت التحريات، التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، صحة ما ورد من معلومات، وبناء عليه ووفق خطة عمل الهيئة، جرى استئذان النيابة العامة، بتسجيل المكالمات بين المتهمين، واتخاذ العديد من الإجراءات القانونية حيال الأمر.

وألقى القبض على المتهمين في أثناء تقاضيهم الرشوة، وجرى التحفظ على المبلغ المذكور، وجارٍ التحقيق فى الواقعة، تحت إشراف المستشار أحمد شطا رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية.