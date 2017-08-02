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مران الزمالك| تأهيل أيمن حفني.. وغياب «مدبولي وداوودا»

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مران الزمالك| تأهيل أيمن حفني.. وغياب «مدبولي وداوودا» مران الزمالك| تأهيل أيمن حفني.. وغياب «مدبولي وداوودا»

التحرير

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حصل أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، علي راحة من مران الفريق اليوم، واكتفى اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية في الجيم للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب للتدريبات غداً، إستعداداً لمواجهة المصري في نصف نهائي كأس الثلاثاء المقبل.

كما أدى يوسف إبراهيم "أوباما" تدريبات تأهيلية في الجيم تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

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وتغيب الثنائي الجديد أحمد مدبولي وأحمد داوودا عن تدريبات الفريق نظرا لانضمامهما لصفوف منتخب مصر للمحليين الذي يستعد لمواجهة المغرب في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين.

علي جانب أخر عقد مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك جلسة مع الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام من أجل الاطمئنان عليهما وتحفيزهما قبل مواجهة المصري.

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التحرير

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