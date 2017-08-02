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التحالف الفرنسى: نقل مترو الزمالك وإنشاؤه بالنيل يخالف المواصفات العالمية

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التحالف الفرنسى: نقل مترو الزمالك وإنشاؤه بالنيل يخالف المواصفات العالمية التحالف الفرنسى: نقل مترو الزمالك وإنشاؤه بالنيل يخالف المواصفات العالمية

التحرير

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قال ايريك كوبيه، ممثل التحالف الفرنسى المصرى المنفذ للمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو، إن نقل موقع محطة مترو وإنشائها فى المياه بالنيل سيكون مخالفًا للمواصفات العالمية، من حيث بُعد المحطة وشروط مواجهة الأخطار.

وأضاف ممثل التحالف الفرنسى المصرى، خلال مؤتمر صحفى فى أحد فنادق القاهرة، أن إنشاء المحطة فى النيل سيجعل المسافة بينها وبين المحطة السابقة لها أكبر، لافتًا إلى ذلك سيكون غير مطابقًا للمواصفات القياسية العالمية.

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وأوضح ممثل التحالف الفرنسى المصرى، أن بعد المسافة سيؤثر بالسلب على شروط مواجهة الحريق وشروط التهوية داخل النفق بسبب بعد المسافة، فضلاً عن أن هذا المقترح كان سيستدعى إغلاق نهر النيل، ولهذه الأسباب رفضت الهيئة القومية للأنفاق هذا المقترح وطلبت إبقائه فى موقعها الأساسى داخل حى الزمالك.

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التحرير

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