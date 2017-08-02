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أبو سعدة: سنقاضي قطر أمام «الجنائية الدولية» على دعم الإرهاب

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أبو سعدة: سنقاضي قطر أمام «الجنائية الدولية» على دعم الإرهاب أبو سعدة: سنقاضي قطر أمام «الجنائية الدولية» على دعم الإرهاب

التحرير

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قال حافظ أبو سعدة، عضو الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تعتزم مقاضاة قطر بالمحكمة الجنائية الدولية لدعمها تنظيمات إرهابية تستهدف المدنيين.

وأضاف أبو سعدة، في تصريحات له اليوم الأربعاء، عبر فضائية «سكاي نيوز»، أن هناك أدلة قائمة لمقاضاة قطر، منها أعمال عنف وقعت في وليبيا وسوريا، خاصةً فيما يتعلق بالاعتداءات على الأقباط، لافتًا إلى أنه أيضًا من الممكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات.

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تابع: «لدينا أساس قانوني قوي ضد قطر، ويلزمنا فقط تكملة توثيق الملفات، وتقديمها للجهات الرسمية، حتى تصل إلى المؤسسات الدولية».

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