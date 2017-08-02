مؤسس المركز القومي للسموم يكشف مخاطر حرق أكياس البلاستيك: "بها سم قاتل"​

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور محمود عمر، مؤسس المركز القومي للسموم بكلية طب القصر العيني، إن "الأكياس البلاستيك تسبب أضرار عديدة على البيئة والإنسان خاصةً عند حرقها حيث تتصاعد منها مواد سامة وقاتلة تُسمى "الدايوكسن" يمكنها أن تؤدى إلى الوفاة في الحال".

وأضاف عمر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأكياس البلاستيك لها أضرار عديدة على الحياه البحرية خاصةً السلاحف لأنها تأكلها اعتقادًا منها أنها قناديل فتؤدي إلى انسداد أمعائها حيث أن السلاحف البحرية تتغذى على القناديل.

ولفت إلى أن تلك الأكياس تؤثر أيضًا عند حرقها على الجهاز التنفسي والهضمي للإنسان، والكبد والكلى والعين، وتشوهات خلقية في الأجنة.

وأشاد "عمر"، بمبادرة وزارة البيئة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك، مشيرًا إلى أنه يمكن استبدال الأكياس البلاستيك بالورقية نظرًا لأنها تتأكل بعد فترة دون حرقها.

كانت وزارة البيئة نظمت بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سیداري"، أول أمس الاثنين، الجلسة التشاورية السادسة للمبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية في مصر لمناقشة أساليب التسويق والإعلام لتوعية المجتمع حول المبادرة، وذلك بحضور إعلاميين وعدد من الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان.

ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE) هو منظمة دولية حكومية، مع الوضع الدبلوما، تتمثل مهمتها في توفير القيادة والدعوة للحكم السليم لحماية البيئة، من خلال بناء الموارد البشرية والقدرات المؤسسية، والنهوض بالبحوث التطبيقية والتقنيات الصديقة للبيئة والعمل كمحفز لتعزيز العمل التعاوني بين العالم العربي وأوروبا والمجتمع الدولي.