"الأعلى للإعلام": إعداد وثيقة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد إعلانات السحر والشعوذة

كتبت- هاجر حسني:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيصدر وثيقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن البرامج المخالفة وإعلانات السحر والشعوذة والأدوية المنشطة، وعرض الأمر على مجلس النواب لإصدار تشريعات بشأن هذه المخالفات نظراً لاستخدام الدين فيما غير له.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم الأربعاء، بحضور الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق.

وشدد علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق -بحسب بيان صادر عن المجلس- على ضرورة رفع الموضوع بصورة شكوى إلى مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، لكي يصدر المجمع رأيه في هذا الموضوع لتصبح المسألة مؤسسية وذات زخم رسمي.

وأشار إلى أنه سيعرض الموضوع من خلال برامج التليفزيون للتوضيح للمشاهدين سبب اتخاذ هذه الإجراءات ضد البرامج والقنوات المخالفة.

فيما أوضح أحمد سليم، الأمين العام للمجلس، أن المجلس سيخاطب هيئة الاستثمار لمعرفة القنوات المسجلة رسمياً، يعقبها إرسال إنذار وإعطاء فرصة لمدة شهر قبل اتخاذ إجراءات التوقف.