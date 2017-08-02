طمعًا في "اللِقية".. "هوس" التنقيب عن الآثار يسيطر على عقول السوهاجية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

الثراء بالتنقيب عن الآثار أصبح حلمًا يراود غالبية أبناء محافظة سوهاج بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والوظيفية، الذين هرعوا لإشباع تلك الرغبة من خلال التنقيب والبحث عن الآثار بكل منزل يعتقدون أنهم سيجدون به "اللِقية" أو ما يعرف بـ"الكنز".

ويرصد "مصراوي" خلال التقرير، أبرز حالات التنقيب عن الآثار، والتي وقع فيها ضباط شرطة وأشخاص أصحاب سلطة ونفوذ وبعض أبناء الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى عدد المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، والضحايا الذين فقدوا حياتهم تحت أنقاض الحفر والأتربة.

ضحايا يوليو

ففي شهر يوليو الماضي، لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم عقب انهيار حَفر عليهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنزل مهجور بمنطقة القيسارية دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، نتيجة صعقهم بموتور كهرباء لرفع المياه الناجمة عن الحفر.

كما لقى سائق مصرعه صعقاً بالكهرباء أثناء حفرة وتنقيبه عن الآثار بمساعدة 5 أشخاص آخرين بناحية قرية أولاد يحيى بحري بمركز دار السلام، وعثر بالمنزل على حفرة بقطر مترين وعمق 15 مترًا، تنتهي بسرداب، بالإضافة إلى كمية من الردم وأدوات الحفر.

مسجونو مايو

وفي شهر مايو الماضي، ألقي القبض 12 شخصا أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل بمركز المنشاة جنوب المحافظة، وضبط بالمكان 9 أواني فخارية يشتبه في أثريتها، وعثر على حفرة بعمق 9 أمتار، وقطر 1.5 متر تقريبًا، بجانب أدوات الحفر المستخدمة.

كما جرى ضبط 7 أشخاص خلال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمدينة طهطا، وعثر بالمكان على حفرة بعمق 6 أمتار وقطر مترين تقريبًا، وأدوات الحفر المستخدمة.

المحبوسون في أبريل

وفي شهر أبريل الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، خلال تمشيطها المنطقة الجبلية الغربية المتاخمة للديرين الأبيض والأحمر بدائرة مركز سوهاج ضمن عمليات تأمين دور العبادة المسيحية، فجر عيد القيامة المجيد، 10 أشخاص خلال قيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، وبحوزتهم سيارة ملاكي ودراجتين بخاريتين وتوك توك، وبعض أدوات الحفر.

كما جرى ضبط 8 أشخاص بينهم مقدم شرطة بقطاع مصلحة السجون وشيخ بوزارة الأوقاف خلال قيامهم بالبحث والتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بقرية باصونة التابعة لمحافظة سوهاج، وعثر بالمكان على حفرة دائرية الشكل أسفل السلم المؤدي للدور الثاني بعرض 2.40 متر وبقطر مترين تنتهي بسرداب، كما عثر على شواهد أثرية عبارة عن 4 قطع أواني فخارية غير مكتملة الشكل، وبعض أدوات الحفر المستخدمة.