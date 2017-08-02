وادي دجلة يضم «العزب» 3 مواسم (صورة)

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أعلن نادي وادي دجلة، عن ضم أسامة العزب ظهير أيمن النادي المصري لمدة ثلاث مواسم مقبلة بدءًا من الموسم المقبل.

ووقع العزب على عقود الانضمام لوداي دجلة بعد حصوله علي الاستغناء الخاص به من النادي المصري مقابل 800 ألف جنيه، واتفق الطرفان على إتمام الصفقة مقابل مليون جنيه، دفع دجلة 800 ألف منها وتحمل العزب 200 ألف جنيه، مستحقات متأخره لدى مجلس إدارة الفريق البورسعيدي.

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وكان أسامة العزب دخل في أزمة كبيرة مع حسام حسن مدرب النادي المصري مؤخرا، وذلك بعدما اقتحم اللاعب غرفة خلع الملابس رفقة شقيقه عقب أحد تدريبات الفريق. (طالع التفاصيل)