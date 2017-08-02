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الأهلي يهاجم الفيصلي الأردني بـ«أزارو وأجاي»

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الأهلي يهاجم الفيصلي الأردني بـ«أزارو وأجاي» الأهلي يهاجم الفيصلي الأردني بـ«أزارو وأجاي»

التحرير

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الفيصلي الأردني، في اللقاء المقرر انطلاقه في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

وجاء التشكيل الرسمي كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أحمد فتحي، محمد هاني.

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خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة.

خط الهجوم: جونيور أجاي، أحمد حمودي، وليد أزارو.

وجاء دكة الأهلي كالتالي..

أحمد عادل عبد المنعم، حسين السيد، عبدالله السعيد، ، عمرو جمال، أحمد الشيخ، إسلام محارب، عمرو بركات.

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التحرير

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