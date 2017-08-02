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الأهلي يرد علي تهديد الأوليمبية بمذكرة قانونية رسمية

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الأهلي يرد علي تهديد الأوليمبية بمذكرة قانونية رسمية الأهلي يرد علي تهديد الأوليمبية بمذكرة قانونية رسمية

التحرير

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تلقي النادي الأهلي خطابًا من اللجنة الاوليمبية المصرية، متذ قليل، تخطره فيه أنه لايجوز له إقامة الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الداخلية الخاصة بالنظام الأساسي له علي يومين، أو في أكثر من فرع.

وعلم التحرير أن الأهلي يجهز الآن مذكرة قانونية رسمية للرد علي خطاب اللجنة الأوليمبية، يؤكد من خلالها قانونية إقامة الجمعية العمومية على يومين، وفي أكثر من فرع، لأن البند رقم 4 في اللائحة الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الأوليمبية نفسها لم تحدد مكان معين أو زمان محدد، وبالتالي فالأهلي من حقه اتخاذ قراره الذي يراه مناسبًا له.

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وكشف مصدر مسئول في الأهلي، أنه في حالة اصرار الأوليمبية علي موقفها، فإن الأهلي سيعمل على تأمين قانونية وسلامة وحماية الجمعية العمومية ويعقدها في يوم واحد، بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، بدلًا من اقامتها علي يومين ما بين الجزيرة ومدينة نصر.

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التحرير

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