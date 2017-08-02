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خالد قمر في الزمالك لحسم مصيره (صورة)

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خالد قمر في الزمالك لحسم مصيره (صورة) خالد قمر في الزمالك لحسم مصيره (صورة)

التحرير

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وصل خالد قمر، مهاجم القلعة البيضاء -والذي انتهت فترة إعارته لنادي الاتحاد السكندري- مقر لعقد جلسة مع ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة خاصة مع  لحسم قرار عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق من عدمه.

وعلمت «التحرير» أن مسئولي النادي أجروا اتصالًا هاتفيًا باللاعب وطلبوا منه حضور مران الفريق اليوم على أن يعقد جلسة مع مرتضى، عقب نهاية المران وتواصل قمر مع منصور واعتذر لعدم قدرته على حضور المران لوجوده خارج القاهرة على أن يحضر  لعقد الجلسة معه وتحديد مصيره بالبقاء في صفوف الفريق أو تجديد إعارته أو بيعه بشكل نهائي للفريق السكندري.

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وكان اللاعب عقد جلسة مع رئيس الزمالك يوم الأربعاء الماضي في حضور نبيل أبوزيد وكيل أعماله، وأكد منصور لخالد قمر أنه يرحب ويرغب فى عودته مرة أخرى لصفوف الفريق وأن الأزمة فى البرتغالى إيناسيو المدير الفنى حينذاك ووعد اللاعب بحسم مصيره خلال فترة أقصاها أسبوع.

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التحرير

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