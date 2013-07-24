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بالفيديو - تسديدة رونالدو تتسبب في كسر ذراع صبي إنجليزي

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بالفيديو - تسديدة رونالدو تتسبب في كسر ذراع صبي إنجليزي بالفيديو - تسديدة رونالدو تتسبب في كسر ذراع صبي إنجليزي

تسببت تسديدة من كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد في كسر ذراع صبي يبلغ من العمر 11 عاما كان يجلس خلف المرمى في مباراة الملكي مع بورنموث الإنجليزي.

وسدد رونالدو كرة قوية في الدقيقة السادسة فوق المرمى ارتطمت بذراع تشارلي سيلفروود الذي أصر على استكمال المباراة ومشاهدة لاعبي ريال مدريد على الرغم من الألم الذي تعرض له.

وقال تشارلي "لقد كانت مؤلمة للغاية، لقد أخبرت أصدقائي بما حدث ولم يصدقوني .. رونالدو أغلى لاعب في العالم تسبب في كسر ذراعي".

وأضاف "لقد رأيت الكرة قادمة إلى فاضطررت للتصدي لها بيدي بدلا من أن تصطدم بوجهي".

وكان ريال مدريد قد تغلب على بورنموث بسداسية نظيفة سجل منها رونالدو هدفين.

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فيديو اليوم السابع

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