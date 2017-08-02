مميش: نتبع خطوات علمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لمحور القناة

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سباق مع الزمن لإقامة مشروعات استثمارية كبرى بمنطقة محور القناة، لافتًا إلى أن الدولة تسلك مسارين، وهما حل مشاكل المستثمرين الحاليين، وجلب مستثمرين جدد إلى المنطقة، مشدّدًا على نجاح الهيئة في المسارين.

وأضاف مميش، في تصريحات لبرنامج «أسواق وأعمال»، عبر فضائية «أون لايف»، «نرسل رسالة للمستثمرين بكل أنحاء العالم، مفادها أن مصر قادرة على مشاكلهم، وذلك بتوجيه من الرئيس ورئيس الوزراء»، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من وراء الاتفاقات التي توقعها الهيئة هو خلق فرص عمل للشباب.

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وتابع: «جلب الاستثمار علم وفن، ونتبع الخطوات العلمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة، وهناك خليط بين الاستثمار الأجنبي والمصري في المنطقة، ولا نُميز بين هذا وذاك، وإعطاء الحافز يجب أن يكون للجميع».