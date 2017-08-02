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الاتحاد الأوروبي يدعو بولندا إلى الامتثال لحكم قضائي بوقف قطع الأشجار

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يدعو بولندا إلى الامتثال لحكم قضائي بوقف قطع الأشجار

07:27 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

الاتحاد الأوروبي يدعو بولندا إلى الامتثال لحكم قضائي بوقف قطع الأشجار

بروكسل - (د ب أ):

دعت المفوضية الاوروبية بولندا اليوم الاربعاء إلى الامتثال لقرار أصدرته المحكمة العليا في أوروبا بوقف قطع غابة بيالوفيزا القديمة في البلاد.

وتعتبر الغابة واحدة من آخر الغابات النائية المتبقية في أوروبا، ومحمية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

وقضت محكمة العدل الأوروبية في الأسبوع الماضي بالتوقف الفوري عن قطع الاشجار فى الغابة بناء على طلب من المفوضية الاوربية الذي تحدته البولندية وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية مينا اندريفا إن المفوضية " تتابع الوضع بقلق بالغ".

وحذرت أندريفا من انه اذا تأكد ان عملية قطع الاشجار مستمرة، فان المفوضية مستعدة لإدراج الأمر في إجراء قانوني قائم بالفعل ضد بولندا.

وأضافت أن "الامتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية هو في الواقع جزء لا يتجزأ من القانون الأوروبي الذي تأسس عليه اتحادنا".

وبدأ النزاع بشأن قطع الأشجار في مارس 2016، عندما قال الاتحاد الأوروبي إن السلطات البولندية اعتمدت قرارا يسمح بزيادة عمليات قطع الأشجار ثلاثة أضعاف في منطقة بيالوفيزا للغابات، وكذلك قطع الاشجار فى مناطق مستبعدة من أى تدخل حتى الان.

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