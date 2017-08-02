وكيل "تعليم المنيا": إلغاء الشهادة الابتدائية يوفر على الدولة أموالًا طائلة

المنيا - ريمون الراوي:

قال صفوت الجارح، وكيل مديريه التربية والتعليم بالمنيا، إن إلغاء شهادة الصف السادس الإبتدائي واعتبارها سنة امتحانات نقل عادية لن يؤثر على الطلاب في شيء.

وأضاف "الجارح" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن "الإلغاء لايستحق كل هذا العناء واللجوء إلى انتداب مراقبين ورؤساء لجان داخل وخارج نطاق عملهم".

وأوضح "الجارح" أن إلغاء الشهادة الابتدائية يصب في الصالح العام، ويوفر أموالًا طائلة للدولة يجري إنفاقها على المراقبة والكنترول.

وتابع "الجارح" أن أقل إدارة تعليمية في كل مركز أو مدينة يكون بها 30 لجنة للمراقبة تحتاج إلى 50 ملاحظًا ورئيس لجنة ومراقبين يجري انتدابهم للإشراف على امتحانات الشهادة الابتدائية.

وأشار "الجارح" إلى أن الامتحانات ستكون على مستوى الإدارات، وليس المديريات، بمعنى أن كل إدارة تعليمية ستضع الامتحان الخاص بها بخلاف السابق