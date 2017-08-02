بالصور.. محافظ قنا ووفد "التموين" يتفقدون المواقع المقترحة لإقامة مناطق تجارية لوجستية

قنا - عبدالرحمن القرشي

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية مدير جهاز التنمية والتجارة بالوزارة، والعميد ياسر عباس نائب رئيس جهاز التجارة، لمعاينة المواقع المقترحة لإقامة منطقة تجارية لوجيستية وسلاسل تجارية بقنا.

أوضح "العشماوي" في تصريح صحفية على هامش الزيارة، أنه في إطار اهتمام الدولة بمحافظات صعيد مصر، فإن وزارة التموين تسعى إلى إقامة مناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حضارية بمحافظة قنا، تخدم حوالي 3.2 مليون مواطن قنائي.

وأشار "العشماوي" إلى أن الجولة تهدف لمعاينة مساحات الأراضي المقترحة، للوقوف على مدى صلاحيتها، لإقامة مناطق وسلاسل تجارية لوجيستية، ووضع التصور لها طبقًا لما يتوافق مع طبيعة ومتطلبات المحافظة.

وأكد محافظ قنا أنهم خصصوا مساحة 15.5 فدان لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقرية الترامسة بمركز قنا، لإقامة منطقة تجارية لوجيستية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لهذا الشأن، كما جرى أيضًا تخصيص مساحة 5 أفدنة بقرية "هو" بمركز نجع حمادي، لإقامة أسواق حضارية.