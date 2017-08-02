أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ قنا ووفد "التموين" يتفقدون المواقع المقترحة لإقامة مناطق تجارية لوجستية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ قنا ووفد "" يتفقدون المواقع المقترحة لإقامة مناطق تجارية لوجستية

07:13 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

قنا - عبدالرحمن القرشي

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية مدير جهاز التنمية والتجارة بالوزارة، والعميد ياسر عباس نائب رئيس جهاز التجارة، لمعاينة المواقع المقترحة لإقامة منطقة تجارية لوجيستية وسلاسل تجارية بقنا.

أوضح "العشماوي" في تصريح صحفية على هامش الزيارة، أنه في إطار اهتمام الدولة بمحافظات صعيد ، فإن وزارة التموين تسعى إلى إقامة مناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حضارية بمحافظة قنا، تخدم حوالي 3.2 مليون مواطن قنائي.

وأشار "العشماوي" إلى أن الجولة تهدف لمعاينة مساحات الأراضي المقترحة، للوقوف على مدى صلاحيتها، لإقامة مناطق وسلاسل تجارية لوجيستية، ووضع التصور لها طبقًا لما يتوافق مع طبيعة ومتطلبات المحافظة.

وأكد محافظ قنا أنهم خصصوا مساحة 15.5 فدان لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقرية الترامسة بمركز قنا، لإقامة منطقة تجارية لوجيستية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لهذا الشأن، كما جرى أيضًا تخصيص مساحة 5 أفدنة بقرية "هو" بمركز نجع حمادي، لإقامة أسواق حضارية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- محافظ الإسماعيلية يتفقد معرض السلع بنادي المنتزه

    أخبار

  • شكاوى في ثاني أيام تطبيق منظومة الخبز الجديدة في السويس

    أخبار

  • وفد لوزارة التموين يبحث إنشاء سلاسل تجارية ومنطقة لوجستية بالأقصر

    أخبار

  • في أول أيام منظومة الخبز الجديدة.. مخابز السويس تشتكي أخطاء البنوك

    أخبار

إعلان

5f838fbce0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل