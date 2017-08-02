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خبراء القهوة يكشفون عن الطريقة الصحيحة لتحضيرها في المنزل

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مصراوي Masrawy

خبراء القهوة يكشفون عن الطريقة الصحيحة لتحضيرها في المنزل

06:54 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

خبراء القهوة يكشفون عن الطريقة الصحيحة لتحضيرها في المنزل

طريقة تحضير قهوة لذيذة

كتبت-نرمين الجلاد:

تعتبر القهوة من أكثر المشروبات الساخنة المفضلة للكثيرين وخاصة في الصباح، إلا أنه في غالب الأحيان يصعب على البعض تقديم قهوة رائعة المذاق، لذا نقدم لكم الطريقة الصحيحة لعمل القهوة كالمحترفين.

وبحسب موقع "سكاي نيوز" أوضح خبراء تحضير القهوة أن هناك نسبة دقيقة جدًا من المياه التي يجب استخدامها عند تحضير القهوة، من أجل فنجان قهوة رائع المذاق وأطلقوا عليها اسم "النسبة الذهبية". 

وأوصت رابطة القهوة الوطنية بالولايات المتحدة الأميركية أن "النسبة الذهبية" تعتمد على ملعقة كبيرة أو اثنتين من القهوة لكل 177 مليليتر من الماء،وأن تكون حرارة الماء ما بين 85 و96 درجة مئوية.

ويفضل أن يغلي الماء كاملًا ثم تتركه لحوالي دقيقة قبل سكبه على القهوة.

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