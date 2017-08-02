مواطنون عن إضافة "العسل والطحينة" إلى التموين: "المهم الزيت والسكر" -فيديو

كتب- مصطفى المنشاوي:

وصف مواطنون، أن السلع التي تم طرحها على بطاقات التموين، مثل "العسل والطحينة والحلاوة" وغير من المنتجات غير اساسية في المنزل.

وأضاف المواطنون، في تصريح لمصراوي، أن الخبز والزيت والأرز من السلع الأساسية التي لا يستطيع أي مواطن الاستغناء عنها.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أمس الثلاثاء، زيادة عدد السلع الغذائية المسموح بصرفها على البطاقات التموينية بجانب السكر والزيت، الأمر الذي يساهم في تنويع سلة السلع ورفع القيمة الغذائية لما تحصل عليه الأسرة المصرية من خلال الدعم السلعي بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادته من 21 إلى 50 جنيه للفرد.

وذكر الوزير أن اللبن المعبأ والمجفف وزيت الذرة والحلوى الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخضروات المجمدة ومجموعة متنوعة من الجبن والمسلى والزبدة والشاي جاء في استطلاع أجرته الوزارة في مقدمة رغبات المواطنين التي تم إدراجها ضمن المقررات التموينية بدايةً من شهر أغسطس الجاري.