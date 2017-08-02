قيادات عسكرية عراقية وأمريكية تبحث انطلاق موعد تحرير غرب الانبار

العراق - (د ب أ):

أفاد مصدر عسكري عراقي كبير اليوم الاربعاء بوصول قيادات عسكرية عراقية إلى قاعدة عين الأسد غربي العراق، للتنسيق مع قادة التحالف الدولي لانطلاق عملية تحرير أقضية غرب الأنبار.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الانباء الألمانية، إن "وفدا عسكريا عراقيا ضم وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي وعبد الأمير يارلله نائب قائد العمليات المشتركة وقاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة والبادية، وبعض القادة العسكريين، وصلوا إلى قاعدة عين الأسد العسكرية، لبحث موعد انطلاق عملية تحرير أقضية غرب الانبار، مع المستشارين الأمريكيين".

وأضاف بأن "القيادات العسكرية العراقية والأمريكية، أولت أهمية استراتيجية بالغة لأقضية غرب الأنبار لاسيما صحراء المحافظة، كونها تجاور ثلاث دول غربا، السعودية والأردن وسورية فتحريرها سيؤدي إلى حماية الحركة التجارية ونقل المسافرين والمنافذ الحدودية المزمع إعادة افتتاحها خلال الأيام المقبلة، فضلا عن أمن تلك الدول".

وأشار إلى أن "العملية العسكرية ستنفذ بدعم من التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة، من خلال الغارات الجوية، وتنفيذ مهمات عسكرية نوعية، عن طريق الإنزال الجوي، لجنود التحالف الدولي، والتي تم تنفيذها في معركة الموصل المحررة منذ أيام".

وتشهد أقضية وقصبات غربي الأنبار، الواقعة غربي العراق والمجاورة لحدود سورية والأردن والسعودية، سيطرة واضحة لتنظيم داعش، منذ منتصف عام 2014.