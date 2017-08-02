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أصحاب المخابز بالأقصر يشتكون من تأخر صرف الدقيق.. و"التموين": "بكرة يتعودوا"

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مصراوي Masrawy

أصحاب المخابز بالأقصر يشتكون من تأخر صرف الدقيق.. و"": "بكرة يتعودوا"

06:31 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

المخابز - ارشيفيه

الأقصر - محمد محروس:

اشتكى أصحاب المخابز بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، من تأخر صرف حصص الدقيق المخصصة لكل مخبز ليوم كامل بعد سداد ثمن الدقيق بالسعر الحر 235 جنيهًا للجوال الذي يزن 50 كيلو جرام.

وقال مصطفي إبراهيم، صاحب مخبز بلدي، إن صرف حصة الدقيق تتأخر ليوم كامل بعد سداد ثمن الدقيق بالسعر الحر، مضيفًا أن المنظومة الجديدة أربكت العمل بمعظم مخابز المحافظة.

من جانبه قال سيد الطاهر، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إن السبب في التأخير هو أن سداد الرسوم يجري عن طريق توريد قيمة حصة كل مخبز لثلاثة أيام ببنك التعمير والإسكان على حساب الهيئة العامة للسلع التموينية، ثم تمر الرسوم بدورة كاملة حتى تعتمد في النظام الإلكتروني، ليصرف أصحاب المخابز حصصهم من المطحن بعد ذلك.

وأضاف الطاهر: "اللغط الحاصل الآن بسبب منظومة الخبز الجديدة ينتهي بعد تعود أصحاب المخابز عليها، فدائمًا ما يحدث هذا اللغط مع كل جديد".

وأشار وكيل وزارة التموين بالأقصر إلى أن المنظومة الجديدة في صالح المستهلك وصاحب المخبز ولا تُحمّل أيهما أي أعباء إضافية، ولكنها إجراءات تنظيمية لضمان وصول الحقوق لأصحابها.

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