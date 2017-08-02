بالصور.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني لـ"الإعدادية" بنسبة نجاح 95.44%

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 95.44%، بالإضافة إلى نتيجة الدور الثاني للشهادة المهنية الإعدادية بنسبة نجاح 98.74%.

جاء ذلك بحضور صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ويوسف البسيوني يوسف، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، ومصباح عسكر، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية المهنية.

وقال "صلاح عثمان" إن عدد من تقدموا للامتحان 12 ألف و599 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 599 طالبًا وطالبة، ونجح 11 ألفًا و399 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 95.44%.

وأضاف "عثمان" أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بلغ 337 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 59 طالبًا وطالبة، وحضر من المتقددمين 318 طالبًا، نجح منهم 314 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 98.74%.

وأشار وكيل "تعليم كفر الشيخ" إلى ترتيب الإدارات بحسب نسب النجاح وجاءت كتالي: "إدارة فوه التعليمية، سيدي غازي، بلطيم، مطوبس، الرياض، برج البرلس، شرق كفر الشيخ، قلين، سيدي سالم، دسوق، الحامول، غرب كفر الشيخ، وبيلا".