أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
خاص- ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الشيخ خالد الجندي: الأضحية فريضة واجبة على كل مسلم عند أبى حنيفة - لعلهم يفقهون -
الشيخ علي محفوظ: الصحابة كانوا لا يضحون عمداً حتى لا تصبح فرضًا - لعلهم يفقهون -
Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد وقفها 3 أشهر.. دعاء صلاح: "صحيت لقيت الدنيا مقلوبة بسبب السينجل مام"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد وقفها 3 أشهر.. دعاء صلاح: "صحيت لقيت الدنيا مقلوبة بسبب السينجل مازر"

06:07 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

الإعلامية دعاء صلاح

​كتبت- ندى شريف:

قالت الإعلامية دعاء صلاح، مقدمة برنامج "مع دودي"، المذاع على قناة النهار، إنها فوجئت بقرار وقفها عن العمل لمدة 3 أشهر، مؤكدةً أن هناك لبس نظرًا لأنها ظهرت في مشهدٍ تمثيلي خلال حلقة الجمعة الماضية من برنامجها أثناء عرضها لظاهرة "السينجل مازر".

كانت نقابة الإعلاميين، وقف الإعلامية دعاء صلاح، لمدة 3 أشهر، مؤكدين أنها تجاوزت مهنياً وأخلاقياً وذلك عقب ظهورها بشكل غير مناسب، وكأنها حامل بحلقة تحت عنوان "اشتري راجل"، متحدثةً عن كيفية أن تشتري راجل بمقابل مادي متفق عليه من أجل الحصول على طفل.

وأضافت "صلاح" في تصريح لمصراوي، أنها كانت تهدف إيضاح أنه ليس هناك ما يسمى بـالـ"سينجل مازر"، وبرهنت ذلك باستضافتها شيخ ليؤكد أن هذا حرام.

وقالت: "نمت وصحيت لقيت الدنيا مقلوبة".

واعتبرت النقابة الحلقة التي قدمتها "دعاء صلاح"، تعد تجاوزاً اخلاقياً ومهنياً في الترويج لمثل هذه الأفكار غير الأخلاقية والغريبة عن مجتمعنا والتي تهدم وتُحطم كيان الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن مقدمة البرنامج اعتادت أن تفعل أموراً غريبة ومثيرة للجدل في برنامجها، 

إعلان

إعلان

13ddb85680.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي

رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي

الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا

الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا

خاص- ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر

خاص- ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر