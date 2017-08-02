بعد وقفها 3 أشهر.. دعاء صلاح: "صحيت لقيت الدنيا مقلوبة بسبب السينجل مام"

​كتبت- ندى شريف:

قالت الإعلامية دعاء صلاح، مقدمة برنامج "مع دودي"، المذاع على قناة النهار، إنها فوجئت بقرار وقفها عن العمل لمدة 3 أشهر، مؤكدةً أن هناك لبس نظرًا لأنها ظهرت في مشهدٍ تمثيلي خلال حلقة الجمعة الماضية من برنامجها أثناء عرضها لظاهرة "السينجل مازر".

كانت نقابة الإعلاميين، وقف الإعلامية دعاء صلاح، لمدة 3 أشهر، مؤكدين أنها تجاوزت مهنياً وأخلاقياً وذلك عقب ظهورها بشكل غير مناسب، وكأنها حامل بحلقة تحت عنوان "اشتري راجل"، متحدثةً عن كيفية أن تشتري راجل بمقابل مادي متفق عليه من أجل الحصول على طفل.

وأضافت "صلاح" في تصريح لمصراوي، أنها كانت تهدف إيضاح أنه ليس هناك ما يسمى بـالـ"سينجل مازر"، وبرهنت ذلك باستضافتها شيخ ليؤكد أن هذا حرام.

وقالت: "نمت وصحيت لقيت الدنيا مقلوبة".

واعتبرت النقابة الحلقة التي قدمتها "دعاء صلاح"، تعد تجاوزاً اخلاقياً ومهنياً في الترويج لمثل هذه الأفكار غير الأخلاقية والغريبة عن مجتمعنا والتي تهدم وتُحطم كيان الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن مقدمة البرنامج اعتادت أن تفعل أموراً غريبة ومثيرة للجدل في برنامجها،