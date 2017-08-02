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منى: "أبوالعيال طلقني خوفا من العدوى.. عايز واحده سليمه"

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مصراوي Masrawy

منى: "أبوالعيال طلقني خوفا من العدوى.. عايز واحده سليمه"

06:38 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

محكمة الأسرة

كتب – سامح غيث:

"زوجي طلقتني عشان خايف اعديه " بهذه الكلمات بدأت "منى. أ" ، ربة منزل دعواها التي أقامتها أمام محكمة الأسرة بزنانيري، للمطالبة بنفقة معيشة لها ولأولادها، لعدم قدرتها على تحمل أعباء طفليهما، وخاصة بعد تطليقها لإصابتها بمرض (ورم حميد في المبايض).

وأمام مبنى المحكمة وقفت "منى" تروي لمحرر مصراوي، تفاصيل دعواها قائلةً: "بعد انفصالي عن زوجي الأول، تعرفت على إحدى الفتيات ونشأت بيننا صداقة وتواصلنا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومع مرور الوقت عرَضتّ عليَّ الزواج من شقيقها الذي يعمل مقاول".

"ضل راجل ولا ضل حيطه"، دفعت تلك المقولة منى إلى قبول عرض الزواج من شقيق صديقتها على الرغم من سابقة زواجه مرتين، تقول: في بداية الزواج كانت الأمور تسير على ما يرام إلى أن رزقنا الله بطفلين.

مرت 4 سنوات، وشعرت منى ببعض الألم في الرحم، فتوجهت للطبيب وكانت الفاجعة بعدما كشفت الأشعة والتحاليل الطبية إصابتها بورم حميد.

تضيف السيدة والألم يعتصر كلماتها: بعد علم زوجي بمرضي تبدل حالنا إلى الأسوأ، وضرب الحزن أركان البيت الهادئ، بسبب رغبته في الزواج من أخرى، خوفا من العدوى "عايز واحده سليمة".

على وجهها ارتسمت قسمات مليئة بحزن خيبة الأمل في الزوج وفراق "أبو العيال وقالت: "زوجي تزوج أيضا من فتاه أخرى عقب تطليقي بيومين اثنين، تاركًا لي طفلين، واضطرت لرفع دعوى نفقة ضده لكي استطيع تحمل نفقات عيالي".

 

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مصراوي Masrawy

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