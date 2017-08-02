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سفير فرنسا بالقاهرة: السيسي سيزور بارس الخريف المقبل

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سفير فرنسا بالقاهرة: السيسي سيزور بارس الخريف المقبل سفير فرنسا بالقاهرة: السيسي سيزور بارس الخريف المقبل

التحرير

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قال السفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتييه، إن الرئيس عبد الفتاح  سوف يزور فرنسا الخريف المقبل، كما سيقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة مماثلة قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح رماتييه في لقاء مع مجموعة من الصحفيين في مقر إقامته بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن منذ الأيام الأولى للرئيس الفرنسي في منصبه الجديد أجرى أول إتصال هاتفي بينه ونظيره المصري حيث كان الرئيس السيسى ضمن عدد قليل جدًا من قادة ورؤساء الدول الذين أراد ماكرون أن يبادر بالاتصال بهم في الأيام الأولى له في السلطة، مضيفًا أن منذ ذلك الحين يتبادل الزعيمان الإتصالات بشكل منتظم.

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وأشار إلى أنه كان هناك مؤخرًا اتصال بين الرئيسين، في إطار التنسيق بين البلدين بشأن حل الصراع الليبي، حيث أجرى الإتصال قبل عدة أيام من الاجتماع الذي استضافته باريس بين الأطراف الليبيبة المتنازعة، وقام ماكرون بدعوة السيسي لزيارة فرنسا وبدوره دعا الرئيس المصري نظيره الفرنسي لزيارة ، حيث سيتبادل كلاهما الزيارات خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

وقال روماتيه أن إلى موعدد الزيارات لم يتم تقريره لكن من المحتمل أن يجرى الرئيس السيسي زيارته لباريس في خريف هذا العام.

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التحرير

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