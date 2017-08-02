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الدولار ينخفض 4 قروش في تعاملات البنك المركزي المسائية

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الدولار ينخفض 4 قروش في تعاملات البنك المركزي المسائية الدولار ينخفض 4 قروش في تعاملات البنك المركزي المسائية

التحرير

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عاود الدولار انخفاضه في التعاملات المسائية للبنك المركزي، حيث سجل 17.7723 جنيه للشراء و17.9066 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 21.0122 جنيه للشراء و21.1728 للبيع.

يأتي الانخفاض عقب إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى أكثر من 36.04 مليار دولار.

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وبذلك فقد انخفض الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم بنحو 4 قروش حيث سجل في مستهل تعاملات صباح اليوم سعر 17.94 للبيع، و17.84 للشراء مقابل الجنيه المصري، وذلك بزيادة نحو 1 قرش عن تعاملات مساء أمس الثلاثاء.

ووفقًا لمتوسط البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 23.4985 جنيه للشراء و23.6815 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.3352 جنيه للشراء و18.4795 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6423 جنيه للشراء و2.6643 جنيه للبيع.

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التحرير

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