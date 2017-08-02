رغم الحادث الأخير .. التشيك تواصل رحلاتها إلى مصر

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"تداولت العديد من التقارير أن قطاع السياحة بمصر أصيب بصدمة شديدة؛ عقب حادث الاعتداء على عدد من السائحين بأحد المنتجعات بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، بينما لم تسجل وكالات السفر أي طلبات لإلغاء الرحلات إلى مصر بعد إذاعة هذه الأخبار" هكذا بدأت وكالة الأنباء التشيكية تقريرا لها.

وجاء ذلك بعد أن توفت سائحة تشيكية إثر تعرضها لهجوم طعن الشهر الماضي، في مدينة الغردقة، حيث تم القبض على الجاني، الذي يشتبه بأنه على صلة بتنظيم داعش.

وبدوره قال جان بزديك -المسؤل بوكالة "فيشر" للسفر والسياحة- إن "هذا الحادث المأساوي أخاف التشيكيين الذين أرادوا قضاء عطلاتهم الصيفية على الشواطئ المصرية"، مضيفاً "لكننا لم نسجل أي إلغاء للرحلات المقررة".

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فيما قال ستانيسلاف زيما -المتحدث باسم وكالة "إكسيم" للرحلات- "لا يوجد أي انخفاض فى عدد الرحلات السائحية التي تتجه إلى مصر أو تركيا"، أما جان بابيز -المتحدث باسم مجموعة وكالات السفر- فقال "الجميع يخاف من الإرهاب ولكن أمامنا اختياران؛ إما أن نتعامل بحسم مع هذا الخوف، ونتعامل مع القضية بطريقة هادئة، أو نستسلم للذعر".

وأضاف " الراغبون في السفر يطرحون الكثير من التساؤلات، ولكن كما تظهر الاحصاءات، فهم يواصلون السفر، لأنهم يعتبرون الحادث عملاً يرتكبه فرد وقد يحدث فى أى مكان فى العالم".

وتعتبر مصر من بين الدول التي اختارتها التشيك لرحلاتها الأخيرة، إلى جانب تركيا وتونس، ففي عام 2015، جاء لمصر نحو 117 ألف سائح من التشيك، في حين ارتفع الرقم إلى 220 ألف في العام الماضي.