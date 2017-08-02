مصراوي Masrawy

"بقالي التموين": صرف 20% من مقررات أغسطس.. وطرح السلع الجديدة غدًا 06:13 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

ماجد نادي المتحدث باسم نقابة بقالي التموين

كتبت- عايدة رضوان:قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إنه تم صرف قرابة 20% من إجمالي الحصص التموينية المخصصة لشهر أغسطس الجاري، فيما تم صرف 30% من سلع فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو حتى الآن بالتزامن مع ثاني أيام الصرف.وأشار نادي، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم، إلى أنه تم تسجيل السلع الجديدة التي قرر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، طرحها ضمن الحصة التموينية بداية من الشهر الجاري على ماكينات الصرف، ولكنها لم تطرح بكافة المنافذ بعد، لافتًا إلى أنها طرحت بشكلٍ جزئي في عددٍ من المنافذ ببعض المحافظات، على أن تطرح بشكل تدريجي بدءً من غد الخميس.ولفت المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إلى أن "السيستم" - النظام الإلكتروني- الخاص بماكينات الصرف واجه بعض الأعطال في الساعات الأولى من صباح اليوم إلا أنه تم إصلاح الأعطال وانتظام عمليات الصرف.يذكر أن وزير التموين، أعلن أمس الثلاثاء، زيادة عدد السلع الغذائية المسموح بصرفها على البطاقات التموينية بجانب السكر والزيت، الأمر الذي يساهم في تنويع سلة السلع ورفع القيمة الغذائية لما تحصل عليه الأسرة المصرية من خلال الدعم السلعي بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادته من 21 إلى 50 جنيه للفرد.وذكر بيان وزارة التموين، أن قرار زيادة السلع جاء بناءً على استطلاع أجرته وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الشعبة العامة للبقالة وشعب المحافظات التابعة لاتحاد الغرف التجارية حول رغبات المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية في السلع الغذائية التي يرغبون في إضافتها.وأشار الاستطلاع، إلى أن اللبن المعبأ والمجفف وزيت الذرة والحلوى الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخضروات المجمدة ومجموعه متنوعة من الجبن والمسلى والزبدة والشاي جاءت في مقدمة رغبات المواطنين التي تم إدراجها ضمن المقررات التموينية بدايةً من شهر أغسطس الجاري.وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في نص البيان، بالمواطنين ضرورة الاحتفاظ البطاقات الذكية وطلب إيصال صرف السلع للتأكد ومن استلام كامل الكميات المقررة لكل أسرة كما تتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19280.

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