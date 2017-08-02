أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"بقالي التموين": صرف 20% من مقررات أغسطس.. وطرح السلع الجديدة غدًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"بقالي ": صرف 20% من مقررات أغسطس.. وطرح السلع الجديدة غدًا

06:13 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

ماجد نادي المتحدث باسم نقابة بقالي التموين

كتبت- عايدة رضوان:قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إنه تم صرف قرابة 20% من إجمالي الحصص التموينية المخصصة لشهر أغسطس الجاري، فيما تم صرف 30% من سلع فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو حتى الآن بالتزامن مع ثاني أيام الصرف.وأشار نادي، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم، إلى أنه تم تسجيل السلع الجديدة التي قرر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، طرحها ضمن الحصة التموينية بداية من الشهر الجاري على ماكينات الصرف، ولكنها لم تطرح بكافة المنافذ بعد، لافتًا إلى أنها طرحت بشكلٍ جزئي في عددٍ من المنافذ ببعض المحافظات، على أن تطرح بشكل تدريجي بدءً من غد الخميس.ولفت المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إلى أن "السيستم" - النظام الإلكتروني- الخاص بماكينات الصرف واجه بعض الأعطال في الساعات الأولى من صباح اليوم إلا أنه تم إصلاح الأعطال وانتظام عمليات الصرف.يذكر أن وزير التموين، أعلن أمس الثلاثاء، زيادة عدد السلع الغذائية المسموح بصرفها على البطاقات التموينية بجانب السكر والزيت، الأمر الذي يساهم في تنويع سلة السلع ورفع القيمة الغذائية لما تحصل عليه الأسرة المصرية من خلال الدعم السلعي بعد قرار الرئيس عبد الفتاح ، بزيادته من 21 إلى 50 جنيه للفرد.وذكر بيان وزارة التموين، أن قرار زيادة السلع جاء بناءً على استطلاع أجرته وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الشعبة العامة للبقالة وشعب المحافظات التابعة لاتحاد الغرف التجارية حول رغبات المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية في السلع الغذائية التي يرغبون في إضافتها.وأشار الاستطلاع، إلى أن اللبن المعبأ والمجفف وزيت الذرة والحلوى الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخضروات المجمدة ومجموعه متنوعة من الجبن والمسلى والزبدة والشاي جاءت في مقدمة رغبات المواطنين التي تم إدراجها ضمن المقررات التموينية بدايةً من شهر أغسطس الجاري.وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في نص البيان، بالمواطنين ضرورة الاحتفاظ البطاقات الذكية وطلب إيصال صرف السلع للتأكد ومن استلام كامل الكميات المقررة لكل أسرة كما تتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19280.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اتحاد العمال يؤيد ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية

    أخبار

  • وزير خارجية الجزائر يغادر بعد تسليم رسالة للسيسي من "بوتفليقة"

    أخبار

  • المتحدث باسم الخارجية: تمثيل في الخارج شرف وتاج علي جبين كل دبلوماسي

    أخبار

  • علي الدين هلال: استباق الأحزاب لإعلان تأييدها للسيسي يؤكد أننا بمرحلة

    أخبار

إعلان

452c37cf66.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية