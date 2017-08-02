وزير الثقافة يشهد ختام مؤتمر "مصر بشبابها أقوى" بالأقصر غدًا

كتبت- نسمة فرج:

يشهد حلمي النمنم، وزير الثقافة، غدًا الخميس، حفل ختام المؤتمر المصري الأول "دور الشباب في الإصلاح الثقافي.. مصر بشبابها أقوى" بقصر ثقافة الأقصر.

ويتضمن حفل الختام، إعلان توصيات المؤتمر، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر والدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك فى المؤتمر 250 فتاة وشاب من المبدعين من مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى عدد من الرموز الفكرية.

وبدأت فعاليات المؤتمر في القاهرة بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، الإثنين الماضي، وتستكمل فعالياته غدًا الخميس 3 أغسطس 2017 في قصر ثقافة الأقصر بمحافظة الأقصر.

وتضمن المؤتمر عقد خمس جلسات عامة يحاضر بها عدد من الرموز الثقافية وشباب المثقفين؛ بموضوعات: قضايا التواصل الثقافى بين الأجيال؛ المواجهة الثقافية لظاهرة العنف والتطرف؛ الفن كقوة ناعمة، الثقافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات، دور الشباب فى حماية التراث الوطني.

بالإضافة إلى تنظيم إحدى عشر مائدة مستديرة تناقش موضوعات متخصصة للموهوبين من المشاركين فى مجالات: الموسيقى والغناء؛ الفنون الآدائية (المسرح والسينما والباليه)،الأدب، الفنون التشكيلية، التراث والآثار، التنوع الثقافي، الآخر فى ثقافة الشباب.

كما تم تنظيم ورش العمل للتدريب على التخطيط الثقافى وإدارة المشروعات الثقافية.

ويساهم في تنظيم المؤتمر عدد من القطاعات التابعة لوزارة الثقافة من بينها الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب والمركز الثقافى القومى دار الأوبرا المصرية، وجامعة جنوب الوادي، كما ساهم فى التنظيم شباب فريق مبادرة بلدنا التطوعي.