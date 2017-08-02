بالصور- محافظ الإسماعيلية يتفقد معرض السلع بنادي المنتزه

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الإسماعيلية - إنجي هيبة:

تفقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، اليوم الأربعاء، معرض السلع الأساسية بنادي المنتزه بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث.

ويدار المعرض بالتعاون والتنسيق التام فيما بين مديرية التموين والتجارة ومديرية الزراعة والطب البيطري والغرفة التجارية وجهاز خدمات القوات المسلحة.

ويضم المعرض 35 عارضًا من التجار وأصحاب محلات السوبر ماركت وشركات المنتجات الغذائية، ويشمل 47 باكية للعرض، وتباع جميع المعروضات بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب من 25 إلى35%، بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة مازالت تواصل الخطة التنفيذية للتوسع في فتح المعارض بجميع مراكز ومدن المحافظة بجانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة التي تغطى كل قطاعات المحافظة وتوابعها، من أجل توفير كل السلع الأساسية للمواطنيين.

وأصدر محافظ الإسماعيلية تعليمات مشددة لوكيل وزارة التموين والمسئولين عن المعرض بضرورة إلزام جميع التجار المشاركين فى المعرض بالبيع بسعر الجملة.