أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور- محافظ الإسماعيلية يتفقد معرض السلع بنادي المنتزه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- محافظ الإسماعيلية يتفقد معرض السلع بنادي المنتزه

06:18 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    007a5c692f.jpg

  • عرض 4 صورة

    3f0ef923b5.jpg

  • عرض 4 صورة

    a8e5a80f72.jpg

  • عرض 4 صورة

    57b7b130a6.jpg

إعادة الألبوم

رئيس

الألبوم التالى

رئيس "أرمنت": توصلنا إلى الشركة المسؤولة عن إلقاء مخلفات طبية في الشوارع

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

تفقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، اليوم الأربعاء، معرض السلع الأساسية بنادي المنتزه بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث.

ويدار المعرض بالتعاون والتنسيق التام فيما بين مديرية والتجارة ومديرية الزراعة والطب البيطري والغرفة التجارية وجهاز خدمات القوات المسلحة.

ويضم المعرض 35 عارضًا من التجار وأصحاب محلات السوبر ماركت وشركات المنتجات الغذائية، ويشمل 47 باكية للعرض، وتباع جميع المعروضات بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب من 25 إلى35%، بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة مازالت تواصل الخطة التنفيذية للتوسع في فتح المعارض بجميع مراكز ومدن المحافظة بجانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة التي تغطى كل قطاعات المحافظة وتوابعها، من أجل توفير كل السلع الأساسية للمواطنيين.

وأصدر محافظ الإسماعيلية تعليمات مشددة لوكيل وزارة التموين والمسئولين عن المعرض بضرورة إلزام جميع التجار المشاركين فى المعرض بالبيع بسعر الجملة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شكاوى في ثاني أيام تطبيق منظومة الخبز الجديدة في السويس

    أخبار

  • وفد لوزارة التموين يبحث إنشاء سلاسل تجارية ومنطقة لوجستية بالأقصر

    أخبار

  • في أول أيام منظومة الخبز الجديدة.. مخابز السويس تشتكي أخطاء البنوك

    أخبار

  • "مصراوي" يرصد اليوم الأول لمنظومة الخبز الجديدة بالإسكندرية

    أخبار

إعلان

58aa3f03a8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين