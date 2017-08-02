محافظ المنوفية يوافق على تعيين 1981 معلمًا وأخصائيًا مساعدًا

المنوفية مروة فاضل:

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، القرار رقم 816 لسنة 2017، بشأن الموافقة على تعيين المعلمين والأخصائيين المساعدين الـ1981، المستوفين للبرامج التدريبية التي اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين، والحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية.

جاء ذلك بناءً على القرار الوزاري رقم "240" لسنة 2017 لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادر في 27 يوليو الماضي، والمتضمن منح المعلمين والأخصائيين المساعدين شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم، واتخاذ الإجراءات القانونية لتعيينهم، على أن يمنح المعينون بدل الاعتماد المقرر قانونًا، اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور قرار التعيين.

وكلّف محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تعيين المعلمين والأخصائيين المساعدين بعد استيفائهم باقي متطلبات التعيين من أجل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.