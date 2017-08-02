القبض على "جواهرجي" يتاجر في "الدولار" متلبسًا بالمنيا

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المنيا ــ ريمون الراوي:

ألقى قسم مباحث الأموال العامة بالمنيا، اليوم الأربعاء، القبض على مدير محل مصوغات ذهبية، متلبسًا بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء، وضبط معه أحد زبائنه أثناء تبديل كمية من الدولارات الأمريكية.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من قسم مباحث الأموال العامة، بورود معلومات أكدتها التحريات، باتجار "عماد.م.ص"، 33 سنة مدير أحد محلات المصوغات الذهبية، ومقيم بدائرة مركز المنيا، في النقد الأجنبي بالسوق السوداء.

وتمكن ضباط القسم من ضبط المتهم بمحل عمله، وبحوزته مبالغ مالية، عبارة عن 100 دولار أمريكي، و35 ألف جنيه مصري، وسلاح ناري "طبنجة حلوان عيار 9 مم طويل"، تحمل رقم" 3335"، و10 طلقات من ذات العيار.

وأثناء ضبط المتهم الرئيسي، تمكنت القوات من ضبط "عمر.ع.أ"، 27 سنة حاصل على دبلوم فني، ومقيم بدائرة مركز سمالوط، وبحوزته مبلغ مالي قدره 1500 دولار أمريكي، في أثناء استبدال العملة من المتهم الرئيسي.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وبالكشف عن السلاح المضبوط تبين أنه مرخص لمالك محل المصوغات.

جرى تحريز المضبوطات، وأحيل المتهمان للنيابة العامة رفقة الأحراز للتحقيق.