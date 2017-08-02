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مصدر يكشف.. رئيس الاتحاد الدولي لليد سبب أزمة الأهلي واللجنة الأولمبية

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مصدر يكشف.. رئيس الاتحاد الدولي لليد سبب أزمة الأهلي واللجنة الأولمبية مصدر يكشف.. رئيس الاتحاد الدولي لليد سبب أزمة الأهلي واللجنة الأولمبية

التحرير

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كشف مصدر مسؤول باللجنة الأولمبية أن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد سبب الوقيعه و الأزمة القائمة بين الأهلى واللجنة الأوليمبية على اللائحة الاسترشادية لينتقم من مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد الورطة التى وقع فيها عقب رفض الأهلى المشاركة فى مونديال اليد في قطر.

وقال المصدر أن حسن مصطفى وجد الفرصة سانحة أمامه لكي يعاقب مجلس محمود طاهر عن طريق تحريضه اللجنة الاولمبية لوضع العراقيل أمام الاهلي لاختيار اللائحة الخاصة به.

وأضاف المصدر أن مصطفي وراء الضغط على اللجنة الأولمبية لوضع العديد من العراقيل لمنع المجلس الحالى للأهلي من إكمال النصاب القانوني للجمعية العمومية حتى لا يتمكن من الحصول على موافقة أعضاؤه على اللائحة الجديدة التى شارك فى اعدادها جهابذة في القانون مثل رجائي عطية المستشار القانوني والنائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود وعلاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

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وأردف المصدر أن رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد معروف بعلاقاته الوطيدة مع دولة قطر والتي تعد أكثر الدول استضافة لبطولات العالم لليد التى تم تنظيمها  أعلن رفضه التام لفكرة تفعيل دور الجمعيةالعمومية  للنادى الأهلى ورفضه رفضًا قاطعًا إقامة الجمعية العمومية على يومين رغم أن القانون يمنح الحق للأندية فى إقامة جمعياتها العمومية وفقا لما تراه.

وأكد المصدر أن حسن مصطفي كان قد أعلن للمقربين منه أنه سيعاقب الأهلي بالإيقاف وربما التجميد من جانب اللجنة الأوليمبية الدولية حال اصرار الأهلي على إقامة جمعيته العمومية على يومين بل وسيقوم بتصعيد الأمر أكثر من خلال الإطاحة بمجلس الإدارة الحالى الذى تسبب له فى حرجًا بالغًا امام أصدقاؤه القطريين بعد رفضه المشاركة في مونديال اليد.

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التحرير

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