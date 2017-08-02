محمود طاهر يعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض لائحة النظام الأساسي

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يعقد محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا، السبت المقبل، في الواحدة ظهرًا بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي للمارد الأحمر، اليوم الأربعاء.

ويستعرض رئيس الأهلي في المؤتمر لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي المقرر اعتمادها؛ تمهيدًا لنشرها وتوزيعها على أعضاء النادي قبل التصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل المقرر عقده خلال شهر أغسطس الجاري.

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ويجيب طاهر خلال المؤتمر على الاستفسارات بشأن اللائحة الجديدة الخاصة بالأهلي، وأوجه الاختلاف بينها وبين اللائحة الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية، ولماذا حرص الأهلي على إعداد لائحته الخاصة.