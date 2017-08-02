أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

محمود طاهر يعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض لائحة النظام الأساسي

Google+ Print
محمود طاهر يعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض لائحة النظام الأساسي محمود طاهر يعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض لائحة النظام الأساسي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يعقد محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا، السبت المقبل، في الواحدة ظهرًا بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي للمارد الأحمر، اليوم الأربعاء.

ويستعرض رئيس الأهلي في المؤتمر لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي المقرر اعتمادها؛ تمهيدًا لنشرها وتوزيعها على أعضاء النادي قبل التصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل المقرر عقده خلال شهر أغسطس الجاري.

شاهد أيضا

ويجيب طاهر خلال المؤتمر على الاستفسارات بشأن اللائحة الجديدة الخاصة بالأهلي، وأوجه الاختلاف بينها وبين اللائحة الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية، ولماذا حرص الأهلي على إعداد لائحته الخاصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد