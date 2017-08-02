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على جمعة: المجتمع يواجه أزمة انتشار ترك الصلاة

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على جمعة: المجتمع يواجه أزمة انتشار ترك الصلاة على جمعة: المجتمع يواجه أزمة انتشار ترك الصلاة

التحرير

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قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق، إن المجتمع يواجه قضية عميقة، وهي انتشار عدم الصلاة، مؤكدا أن هذا الركن من أركان الدين، وهو عمود الأمر، فقد قال فيه الرسول (ص): (الفرق بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) والحكمة في أنه قال: "قد كفر"، ولم يقل فهو كافر، أي أن هذا عمل شديد من أعمال الكفار وهو ترك الصلاة.

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وأضاف، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يتعين على الناس ألاَّ تستهين بالصلاة، لأن الصلاة هي الإناء الذي يوضع فيه البركة، وتوضع فيه استجابة الدعاء، وتوضع فيه الهداية، ويوضع فيه التوفيق، فمن غير صلاة لا نستطيع أن نفعل شيئاً مع الله سبحانه وتعالى، ولهذا فينبغي على كل مسلم أن يسارع ويبادر قبل الفوت والموت.

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التحرير

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