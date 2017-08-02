خبير اقتصادي: أتوقع انخفاض الدولار لأقل من 15 جنيها (فيديو)

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قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنه يتوقع حدوث تراجع متتالي للدولار أمام الجنيه خلال 12 شهرًا من الآن.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور" :"أتوقع انخفاض الدولار لأقل من 15 جنيها"، موضحا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ 36 مليار دولار يعطي إشارات لمجتمع الاستثمار باستقرار الاقتصاد المصري.

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وتابع: "هذا سيؤدي إلى تقدم التصنيف الاقتصادي العالمي لمصر، عندما يرتفع الاحتياطي ويكون هناك استقرار أمني وإصلاح اقتصادي".