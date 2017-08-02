أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

قطع المياه عن «بدر» و10 مناطق بالقاهرة

Google+ Print
قطع المياه عن «بدر» و10 مناطق بالقاهرة قطع المياه عن «بدر» و10 مناطق بالقاهرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدد كبير من مناطق ومدن محافظة القاهرة، قرابة 12 ساعة متواصلة، بدءًا من مساء اليوم الأربعاء.

شاهد أيضا

وأوضحت الشركة، في بيان، أن المناطق التي سيتم قطع عنها المياه هي: (مدينة بدر، المنشية الجديدة، الإسكان الصناعي، منطقة نوبار، منطقة أبو العسل، مساكن نوبار، عزبة عثمان، الوحدة العربية، الصوالحة، منشية الحرية، عزبة السماع)، ابتداءً من الثامنة مساء اليوم وحتى الثامنة من صباح غد الخميس، لقيام شركة الصرف الصحي بالقاهرة بأعمال إصلاح خط الطرد بمنطقة محطة سوق الأحد بشبرا الخيمة.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد