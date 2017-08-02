قطع المياه عن «بدر» و10 مناطق بالقاهرة

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدد كبير من مناطق ومدن محافظة القاهرة، قرابة 12 ساعة متواصلة، بدءًا من مساء اليوم الأربعاء.

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وأوضحت الشركة، في بيان، أن المناطق التي سيتم قطع عنها المياه هي: (مدينة بدر، المنشية الجديدة، الإسكان الصناعي، منطقة نوبار، منطقة أبو العسل، مساكن نوبار، عزبة عثمان، الوحدة العربية، الصوالحة، منشية الحرية، عزبة السماع)، ابتداءً من الثامنة مساء اليوم وحتى الثامنة من صباح غد الخميس، لقيام شركة الصرف الصحي بالقاهرة بأعمال إصلاح خط الطرد بمنطقة محطة سوق الأحد بشبرا الخيمة.​