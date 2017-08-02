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رئيس «جنايات القاهرة»: لا يجب الاكتفاء بتعديلات الحكومة على «الإجراءات الجنائية»

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رئيس «جنايات القاهرة»: لا يجب الاكتفاء بتعديلات الحكومة على «الإجراءات الجنائية» رئيس «جنايات القاهرة»: لا يجب الاكتفاء بتعديلات الحكومة على «الإجراءات الجنائية»

التحرير

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طالب المستشار محمد ، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بضرورة النظر لمنظومة العدالة في ، والعمل على تعديلها، وعدم الاكتفاء بالتعديلات المقدمة من على قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف في أولى جلسات الحوار المجتمعي، اليوم، الأربعاء، حول قانون الإجراءات الجنائية بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، أن العدالة الناجزة لا تقف عند حد النصوص فقط، ويجب التطرق لما يعوق منظومة العدالة من دور المحاكم وكيفية اختيار القضاة وتمكين القضاة من دراسة الموضوعات المنظورة.

وأوضح أنه يجب أن تكون الجهات المسؤلة عن المنظومة القضائية مؤهلة لتيسير عمل القضاة، مستشهدا بواقعة تعديلات القانون11 لسنة 2017، والذي لم يصل إلى المحاكم والقضاة حتى الآن متسائلا: كيف للقاضي أن يطبق قانون لا يعلم بصدوره؟

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وطالب بألا يتم الاقتصار على تعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن المادة 384 التي عدلت منذ فترة، لم تعمل على تحقيق العدالة الناجزة ولكنها عطلتها والمتعلقة باشتراط توكيل خاص من المتهم متسائلا: ما هو الحل إذا أصر المتهم على عدم توكيل محامي لنظر الدعوى؟

ولفت إلى أنه ينظر إحدى القضايا التي تهم الرأي العام المصري والعالمي، وبها أحد المتهمين الذين أدعى المرض، وتم نقله للمستشفى وامتنع عن عمل توكيل خاص إمعانا فى إطالة أمد المحاكمة، متسائلا: ما الحل؟ وهل يعقل أن يحدث هذا؟ خاصة أنه تعطيل وليس تسريع.

وأشار إلى أن القضاة يحكمون بالأدلة، وفي حالات كثيرة يحكم بالبراءة لمتهمين غيابيا في حالة عدم وجود أدلة على إداناتهم.

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التحرير

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