"الوفد": ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ36 مليار دولار تطور جيد

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2010 تطور جيد يعطي ثقة كبيرة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف فؤاد، في بيان الأربعاء، أن مستوى الاحتياطي الحالي يمكن الدولة من سداد التزاماتها من أقساط و فوائد في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن تصل مدفوعات المركزي 13 مليار دولار ما بين فوائد وقيم ودائع.

وأكد المتحدث الرسمي للوفد، أن الحزب يدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي بالشكل الذي يمكن الدولة من إشعار رجل الشارع بالتنمية الحقيقية.

وتابع: "بينما يتابع المتخصصون أرقام الاحتياطي والمؤشرات الاقتصادية فإن المواطن ينتظر النتائج الملموسة على أرض الواقع والتي ستأتي مع زيادة الاستثمار وبالتالي زيادة معدلات التنمية وما يترتب عليه من زيادة الإنفاق العام والإنفاق الاجتماعي".

وأوضح أن مصر تستهدف التحول من الاقتصاد التمويلي إلى الاقتصاد التشغيلي الذي يمكنها من التغلب على معدلات البطالة ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بشكل فعّال.

كان البنك المركزي، أعلن أمس الثلاثاء، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 36.036 مليار دولار مقابل 31.305 مليار دولار، ليعود لأول مرة لنفس معدلاته قبل ثورة يناير 2011.