الحكومة توافق على إنشاء الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

وتتبع الهيئة رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة سوهاج، وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة للمضي قدماً في هذا المشروع القومي الكبير الذي يساهم في استثمار الثروات الطبيعية والبشرية في هذه المنطقة الواعدة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة (الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994) الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995. ويأتي ذلك في إطار الحرص المستمر على إدخال التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البيئة لسد الثغرات وتلافي أوجه القصور ومواكبة التغيرات المستجدة والأنشطة المستحدثة التي أفرزها الواقع العملي واستخدامات التكنولوجيا الحديثة مما سيساهم في دعم الوزارة للقيام بدورها على الوجه الأكمل وتفعيل الاثار الإيجابية لكافة نصوص القانون.

كما تمت الموافقة على تخصيص أرض بمساحة 379.03 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة أسوان، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الصرف الصحي وغابة خشبية بمدينة الرديسية.