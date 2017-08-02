متحدث ليبي: من المبكر وجود رد فعل على "المهمة البحرية الإيطالية"

طرابلس (د ب أ)

قال المتحدث باسم أركان البحرية الليبية في طرابلس، عميد بحار أيوب قاسم، إنه من المبكر وجود رد فعل حول تصويت البرلمان الإيطالي بخصوص دعم البحرية الليبية وخفر السواحل الليبي في مسألة مكافحة الهجرة غير القانونية، مشيرا إلى أن "من عادة البحرية الليبية عدم التسرع في الرد على مثل هذه الأمور لحين دراستها".

وقال قاسم -في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء "منذ سنوات والبحرية الليبية تطالب بتوفير الدعم الفني واللوجستي من أجل مكافحة الهجرة والحصول على قطع بحرية وصيانة القطع البحرية الموجودة، وبدأ هذا التعاون عند وصول الزوارق الإيطالية الأربعة منذ أشهر مضت، ونحن نعمل بآلية هادئة ولا نريد تضخيم مطالبنا وتركيزها في مرة واحدة، وكل ما قد نتحصّل عليه سيكون مكسب مفيد في القضاء على الهجرة".

وأضاف "البحرية الليبية تحصّلت على ثقة الجانب الأوروبي والإيطالي من خلال التعاون والعمل المشترك الذي أثبت أنه بالإمكان الثقة والاعتماد على البحرية الليبية، بالتالي يمكن دعمها، ونأمل من خلال توقيع هذه الاتفاقية أن نحصل على متطلباتنا السابقة، في إطار شراكة حقيقية وتعاون بالمثل مع الإيطاليين وفقاً للأعراف والقوانين الدولية، دون تسلّط ودون المساس بالسيادة الليبية، فليبيا رغم كل ما يحدث بها لا يزال بها مؤسسات ذات سيادة".

وأشار إلى ان "الإيطاليين أدركوا أن مكافحة الهجرة تبدأ من دعم حرس السواحل والبحرية الليبية والرفع من كفاءتها القتالية، وخيبة الأمل التي أصابت الإيطاليين جرّاء تخاذل أوروبا وعدم تقسيمها لأعباء المهاجرين ووقوع العبء الأكبر على إيطاليا مما ساهم في اقتناعها بدعم الجانب الليبي".

وردا على سؤال حول إمكانية إطلاق دوريات بحرية مشتركة ليبية إيطالية في البحر، قال قاسم: "إن الإجابة على هذا لا زالت مبكرة لحين دراسة وتقييم ما تم التوقيع عليه من الجانب الإيطالي، وتحديد إمكانياتنا في ذلك وتفعيل القطع البحرية الليبية، ولكن في حال تم توفير الإمكانيات للبحرية الليبية فهي قادرة على تسير دوريات بنفسها والقضاء على الهجرة".

وأضاف "الحزمة الثالثة من المذكرة الموقعة بين قوات صوفيا وحرس السواحل تنص على تسيير أعمال مشتركة بين الجانبين خارج المياه الإقليمية الليبية على بعد 12ميلا بحريا من السواحل الليبية، والعمليات التي تحدث داخل المياه الليبية هي عمليات خاصة جداً حدثت منذ أيام النظام السابق في ظل مشاريع سابقة مع الجانبين الفرنسي والإيطالي، لزيادة اكتساب الخبرة وإيجاد لغة تفاهم مشتركة".

وحول القطعة البحرية الإيطالية التي من المتوقع وصولها لليبيا اليوم الأربعاء، قال قاسم "إنها لا تتبع ما وقّع عليه البرلمان الإيطالي اليوم، بل هي جزء من تفاهمات سابقة مع الإيطاليين لدعم خفر السواحل فنياً ولوجستياً، والقطعة ستمكث لمدة 5 أيام وتحمل على متنها خبراء سيجلسون مع القيادات الفنية في البحرية الليبية لتقييم احتياجات البحرية الليبية وسبل دعمها، كما نتوقع في الثامن من هذا الشهر وصول قطعة بحرية أخرى، هي عبارة عن ورشة متنقلة ستكون مهمتها صيانة بعض السفن والزوارق الليبية ومرافق تخص البحرية".